Билет в один конец: жуткие подробности жизни девушки, погибшей от ожогов в Петербурге

Судя по сторис 20-летней особы, она мечтала скорее переехать в Санкт-Петербург из Москвы.

История с девушкой, которую нашли мертвой и с ожогами в одной из квартир Санкт-Петербурга становится все более таинственной. Оказывается, никто из ее родственников до конца так и не знал, зачем она уехала из Москвы. Источник рассказала 5-tv.ru несколько важных фактов.

По словам хозяина квартиры, которую она снимала, она его уверяла, что приехала в Петербург сдавать сессию. Однако ее отец признался, что она поехала работать в банке и нигде не училась. Матери у девушки не было, она погибла в аварии.

Александра, погибшая в квартире в Санкт-Петербурге. Фото: Instagram*

Согласно источнику, девушка вернулась с вечеринки на Думской около шести утра и набрала горячую ванну. Скорее всего, она не поняла, что обливает себя кипятком, потому что была в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Страшное происшествие в центре Петербурга повергло в шок всех местных жителей. На Серпуховской улице нашли труп молодой девушки, которая обварилась в кипятке

Сейчас тело 20-летней девушки с ожогами доставлено в морг, причины смерти устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как изувеченное тело 20-летней девушки с ожогами нашли в центре Петербурга.

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