«Промискуитет»: сексолог объяснил природу беспорядочных половых связей

Если женщина не может сделать выбор в пользу одного мужчины, очень часто причины стоит искать в ее родителях и воспитании.

Очень часто активная сексуальная жизнь становится точкой притяжения внимания и слухов. Кто-то винит во всем звезды и астрологию, кто-то считает прелюбодеяния генетической склонностью. Врач-сексолог Евгений Кульгавчуг в беседе с 5-tv.ru рассказал, что скрывается за беспорядочными половыми связями, и из-за чего они возникают в жизни человека.

«В сексологии есть такое понятие, как промискуитет, то есть беспорядочные половые связи, без способности устанавливать глубокую эмоциональную близость», — подчеркнул врач.

По словам сексолога, проблемы с поиском духовного контакта могут возникнуть у человека из неполной семьи. Также не окунуться в глубокие чувства рискуют те, кому в детве родители не смогли показать «счастливую семью», отметил Кульгавчук.

Кроме того, нередки случаи, когда женщины не умеют формулировать свои цели. Тогда поиск мужчины превращается в поход по грибы, когда «охотник» не понимает, какие из них съедобны, а какие — ядовитые.

Проблема может скрываться в истероидном типе личности. Женщине становится скучно в спокойных отношениях, а душа требует драмы вновь и вновь.

«Она ищет причины для семейного шторма. Начинает придираться к своему мужчине, провоцировать скандалы, рвать отношения и заново искать новые. Процесс поиска для таких людей бывает более интересен, чем результат поиска, несмотря на противоположные высказывания, что „все подлецы и негодяи, но я, бедняжка, продолжаю верить в любовь и продолжаю искать и искать вновь“», — прокомментировал специалист.

Эксперт добавил, что беспорядочные сексуальные контакты не гарантируют «ускорение» поиска единственного и любимого. Встретить «того самого» можно и в 80 лет, однако люди с целью создания семьи ориентируются на более ранние сроки.

«На фоне всех сексуальных революций, уравнивания прав и так далее, биология по-прежнему неумолима. И наступление потенциального климакса тоже напоминает о том, что все нужно стараться делать вовремя. Искать, любить, беречь», — заключил врач-сексолог.

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