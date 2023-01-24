Голая и с шампанским: Екатерина Варнава попробовала себя в новом амплуа

Знаменитость сыграла эпизодическую роль, но поразила всех. Что нам ждать дальше?

Российская актриса Екатерина Варнава на фоне слухов о депрессии превзошла все ожидания поклонников и снялась в сериале обнаженной. В трейлере видно, как артистка разгуливает с бокалом шампанского голой (возможно, до пояса). Но все же она оказалась не настолько смелой, как Настя Ивлеева в «Монастыре» и прикрыла свою грудь рукой.

Варнава хоть и сыграла эпизодическую роль, но уже поразила своих поклонников. Знаменитость появилась в фильме всего на несколько минут, смутив скромного главного героя. Брюнетка открыла детективу дверь обнаженной.

Кстати, до этого всех поклонников Варнавы очень волновало ее здоровье: юмористка недавно предстала в новом образе — короткая стрижка под мальчика и необычный прикид. Всегда женственная и утонченная красавица резко сменила прическу, а из шикарных платьев переоделась в размашистые вещи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как психолог объяснил, что происходит с Варнавой.