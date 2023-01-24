Движение вниз: что ждать от «встречи» с надвигающейся на Землю зеленой кометой

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 35

Ученый РАН Шустов: летящая к Земле зеленая комета получила название из-за окутывающего газа

Движение вниз: что ждать от «встречи» с надвигающейся на Землю зеленой кометой

Фото: www.globallookpress.com / Michael Jäger

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Последний раз небесное тело пролетало мимо планеты в каменном веке, 55 тысяч лет назад.

Зеленая комитета, которая стремительно приближается к Земле, получила название благодаря окутывающему ее газу. Об этом рассказал «Известиям» председатель экспертной группы по космическим угрозам при совете РАН по космосу Борис Шустов.

«Комета, точнее, окружающая ядро кометы оболочка (кома), приобрела цвет из-за окутывающего ее газа из молекул циана или двухатомного углерода. Кометы, которые можно видеть невооруженным глазом, могут появляться на небе практически каждый год», — объяснил Шустов.

По данным ученым, у Земли комета C/2022 E3 (ZTF) должна оказаться 1–2 февраля. Не заметить, по их словам, небесное тело будет сложно благодаря зеленому свечению с хвостом. Наблюдать его станет возможным целых две недели — достаточно только обратить взор на север. 

При этом исследователи уверяют, что безопасности для человечества комета не угрожает, так как ее энергия слишком мала. Как и 55 тысяч лет назад, она пролетит мимо Земли и, возможно, навсегда будет выброшена за пределы Солнечной системы и станет межзвездной.

О зеленой комете стало известно в 2022 году, объект попал в поле зрения калифорнийских астрономов. Ученые пришли к выводу, что небесное тело относится к долгопериодическим кометам и в последний раз пролетал мимо Земли в каменном веке. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зеленая комета пролетит 1 февраля 2023-го на минимальном расстоянии от Земли.

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