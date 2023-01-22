«Зеленая звезда» подойдет на минимальное расстояние к Земле 1 февраля

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Полина Долгова
Полина Долгова 65

Комету, которая пройдет близко к Земле 1 февраля можно будет увидеть из России

«Зеленая звезда» подойдет на минимальное расстояние к Земле 1 февраля

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Lindemann

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Где и как можно будет увидеть уникальное явление?

Комета, которую открыли в марте прошлого года под названием C/2022 E3 (ZTF) пролетит 1 февраля 2023-го на минимальном расстоянии от Земли. Скорее всего, ее можно будет видеть невооруженным глазом с территории России, говорит Московский планетарий в сообщении изданию РИА Новости.

«Можно предположить, что блеск кометы может достигнуть +5 — +4 звездной величины, а длина газового хвоста более десяти градусов (размером с „ковш“ Большой медведицы). А это означает, что при отсутствии городской засветки ее можно будет увидеть даже невооруженным глазом, тем более что у нее для нашей страны и всех стран северного полушария будут прекрасные условия видимости», — сообщает пресс-центр Московского планетария.

Последний раз она пролетала мимо Земли около 50 000 лет назад.

На данный момент комета движется по внутренней области Солнечной системы. 12 января она достигла перигелия, то есть ближайшей точки к Солнцу. И уже первого февраля в 20:54 по московскому времени «зеленая» комета пройдет на расстоянии 42 миллионов километров от Земли. Диаметр кометы около километра, цвет — зеленый, а хвост — желтый.

Чтобы насладиться видом кометы, астрономы рекомендуют использовать телескоп или бинокль. Лучше всего выехать за город, чтобы городское освещение не помешало увидеть не только комету, но и звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астрономы поймали странный радиосигнал из далекой галактики.

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