Часики тикают: стало известно, как долго сохраняется риск смерти после COVID-19

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 341

Риск смерти у переболевших коронавирусом сохраняется на протяжении 18 месяцев

Часики тикают: стало известно, как долго сохраняется риск смерти после COVID-19

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Люди, переболевшие коронавирусом, должны тщательно следить за своим здоровьем.

Многие думают, что коронавирус уже покинул нас и им ничего больше не угрожает. Однако ученые выяснили, что риск ранней смерти у людей, переболевших этим страшным заболеванием, может сохраняться на протяжении полутора лет с момента выздоровления. Такое исследование было опубликовано в Cardiovascular Research.

«Коронавирус сильно влияет на болезни сердца и сосудов, а многие осложнения еще даже не изучены», — предупреждают ученые.

В особенности, риск преждевременной смерти сохраняется на высоком уровне у тех, кто тяжело перенес COVID-19.

Также такой опасность грозит и тем, кто переболел без вакцины. У таких пациентов риск смерти увеличивается на 81% в первые три недели с момента заражения.

К слову, вспышка «сборной солянки» вирусов ожидалась в России в конце января. Всплеск будет аж до конца марта. Затем, скорее всего к маю, ситуация стабилизируется, а в летний период вновь можно ожидать вспышки. В любом случае, до апреля очень опасный сезон.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда стоит ожидать новой вспышки заболеваемости в России.

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