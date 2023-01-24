«Голос бодрый»: друг Михалкова рассказал о состоянии режиссера после выписки

Самое важное для Никиты Сергеевича — работа. Именно к ней он мечтает поскорее вернуться.

Конец января разнообразился прекрасными новостями: российского режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы. Друг артиста кинодраматург, актер и режиссер Александр Адабашьян, который сейчас сам лежит в больнице, успел пообщаться с мэтром и рассказал некоторые подробности KP.RU.

По его словам, еще сегодня с утра, Никита Сергеевич уже мечтал о том, чтобы его выписали из больницы домой.

«Никаких сенсаций — что он мечтал выпить рюмку водки или лечь на белоснежные простыни — у меня для вас нет», — заявил Адабашьян.

Однако он добавил, что Михалков чувствует себя хорошо, все обследования закончились, никаких процедур в больнице не осталось.

В разговоре с другом Никита Сергеевич заверил, что чувствует себя хорошо.

«Голос бодрый. Сказал, что занимается зарядкой, приводит себя в нормальную физическую форму, чтобы выйти и поскорее приступить к работе», — заключил друг режиссера.

Кстати, сам Никита Сергеевич сегодня сообщил, что ему потребуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, а также, что уже приступил с командой к подготовке первого в этом году выпуска авторской программы «Бесогон».

Об экстренной госпитализации Михалкова стало известно 5 января. У 77-летнего режиссера диагностировали грипп, состояние при этом оценивалось как средней степени тяжести.

Через несколько дней Михалков вышел на связь с поклонниками из больницы, поблагодарив всех, кто беспокоится о нем и оставляет пожелания поскорее поправиться.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Никиту Михалкова выписали из больницы.