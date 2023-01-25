Збруев рассказал о своем самочувствии после недавних проблем со здоровьем

Народный артист РСФСР был вынужден обратиться за экстренной медицинской помощью из-за скачка давления.

Народному артисту РСФСР Александру Збруеву не потребовались госпитализация и серьезное лечение после недавнего скачка давления. 84-летний актер рассказал ТАСС, что проблемы со самочувствием миновали. На днях ему пришлось обратиться за экстренной медицинской помощью, по данным прессы, Збруеву стало плохо дома.

«Чувствую себя нормально, нахожусь дома, все слава богу!» — сказал артист.

Источники в СМИ прежде сообщали, что Александр Викторович сам отказался от госпитализации после визита бригады скорой помощи. Он почувствовал недомогание и боль в груди, жена Людмила Савельева тут же вызвала врачей на дом. Внезапно поднявшееся давление нормализовалось силами медиков, рабочие планы артист корректировать не стал.

В пресс-службе театра «Ленком», где служит Збруев, прокомментировали ситуацию и подтвердили, что после недавнего недомогания актер снова в строю. Ближайший выход звезды отечественного кино на сцену запланирован на 15 февраля.

Александр Збруев был принять в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, который был переименован в «Ленком» в 1990 году, сращу после выхода из Щукинского театрального училища. Играл в таких спектаклях, как «Двадцать лет спустя», «До свидания, мальчики», «104 страницы про любовь», «Оптимистическая трагедия», «Варвар и еретик», «Шут Балакирев».

Сейчас он задействован в постановках «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад». Широкий зритель знает его по ролям в кинолентах «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Успех», «Мой младший брат», «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс», сериале «Батальоны просят огня» и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале в «Ленкоме». Дочь его покойного худрука и режиссера Марка Захарова Александра, которая числится в труппе, конфликтует с руководством, и выяснение отношений давно вышло за пределы стен храма искусства. На днях новый глава театра Марк Варшавер призвал Захарову оставить склоки и наконец забыть дорогу на работу.