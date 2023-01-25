Судебный представитель рассказал о проблемах Киркорова с недвижимостью

Артист считает, что налоговая служба из-за неверных расчетов потребовала с него на четыре миллиона рублей больше положенного по закону.

В одном из судов столицы состоялась беседа по поводу спора народного артиста РФ Филиппа Киркорова с налоговой службой. Артист полагает, что была допущена ошибка: из-за неверно рассчитанной кадастровой стоимости недвижимости налог на нее вырос на четыре миллиона рублей. Певец обратился в суд с исковым заявлением, его интересы взялся представлять юрист Александр Добровинский.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru правозащитник отметил, что в ходе беседы сторона Киркорова предоставила результаты экспертизы — она подтверждает неправомерность суммы налога на имущество. Судья или примет ее как удовлетворительную, или назначит новую силами независимых экспертов. Во время рассмотрения спора судом налоговая инспекция не имеет права начислять проценты на налоги, которые хотела бы получить с музыканта за недоимку.

«Так прозвучало в суде. Чем, кстати, сторона Киркорова полностью удовлетворена. Дата следующего заседания будет зависеть от суда, пока она не озвучена. Если же суд примет нашу экспертизу, то соответствующее постановление появится в ближайшее время, и мы придем на заседание, на котором уже будет вынесено соответствующее решение. По всей видимости, в течение месяца», — заявил Добровинский

О неурядицах с жильем Филиппа Киркорова стало известно в декабре прошлого года. В СМИ прошла информация, что певец якобы придумал схему для снижения стоимости своего пентхауса и, соответственно, налога — решил разделить двухэтажные апартаменты на Арбате на две отдельные квартиры. Но позже взявшийся за дело Добровинский разъяснил, что все было точно наоборот — налоговая служба ошиблась и в документах два пентхауса посчитала одним.

Ранее, писал 5-tv.ru, Киркоров откровенно рассказал о перенесенных пластических операциях.