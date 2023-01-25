Старый новый ход: вторичку можно будет купить с сохранением ипотечной ставки продавца

Кому доступны льготы? Будут ли «подводные камни»?

Оформить ипотеку по ставке предыдущего продавца стало возможно на вторичном рынке. Как выяснили «Известия», схема схожа с оформлением обычной ипотеки, но не распространяется на заемщиков с плохой кредитной историей и большими долгами.

Подать заявку можно через личный кабинет продавца недвижимости, а банк сохранит все условия кредита, которые были у продавца.

Раньше покупателям ипотечной квартиры предоставляли новый кредит, зачастую под более высокий процент. Новая мера должна оживить жилищную отрасль, повысив интерес к приобретению квартир. А покупатели при этом будут меньше опасаться брать ипотеку.