В ногу со временем: Северный флот провел учения с гиперзвуковым вооружением

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 44

Фрегат «Адмирал Горшков» провел в Атлантике пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В ногу со временем: Северный флот провел учения с гиперзвуковым вооружением

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Организацию ракетного удара провели в соответствии с учебной обстановкой. Каков его результат?

Учение по применению гиперзвуковой ракеты «Циркон» способом компьютерного моделирования провел экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в Атлантическом океане. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Электронным пуском и работой всего корабельного боевого расчета были подтверждены все те характеристики, которые были заложены в этот комплекс, которые он показывал на предварительных и на государственных испытаниях», — пояснил командир фрегата Игорь Крохмаль.

«Адмирал Горшков» отработал организацию ракетного удара в соответствии с учебной обстановкой. Использовалась цель, которая имитировала корабль условного врага, находящийся на удалении.

В феврале текущего года планируется провести ряд совместных учений с Военно-морскими силами (ВМС) Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая. По данным источника, российский фрегат будет в них участвовать.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» имеет управляемое ракетное оружие и предназначен для задач в дальней океанской и морской зонах. Наносит точечные удары по любым вражеским объектам как на море, так и на суше. Особенность «Циркона» — гарантированное преодоление любых современных и перспективных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Россия усилила свою мощь на море.

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