NYT: главком ВСУ Залужный стал долларовым миллионером, получив наследство в США

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 84

Согласно данным СМИ, военачальник уже распорядился деньгами.

NYT: главком ВСУ Залужный стал долларовым миллионером, получив наследство в США

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный унаследовал богатое имущество родственника в Соединенных Штатах Америки. О том, что главком ВСУ стал долларовым миллионером сообщило издание New York Times.

В материале указано, что Залужному перешло наследство от Грегори Степанца, который является американцем украинского происхождения. NYT подчеркивает, что семья мужчины подтвердила информацию.

Кроме того, издание утверждает, что часть унаследованного военачальник пожертвовал на нужды ВСУ. По словам журналистов, в январе он передал украинской армии один миллион долларов, это также подтвердили в пресс-службе ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что часть западных кураторов поддерживает кандидатуру Залужного на пост президента Незалежной.

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