Он больше не пригодится: политолог предрек громкое убийство Зеленского весной

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 6 053

Эксперт Светов оценил шансы Зеленского остаться в живых в ходе украинского конфликта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Состав верхушки украинской власти редеет из-за внезапных отставок и загадочных смертей. Кто стоит за гибелью высокопоставленных чиновников и ждет ли Владимира Зеленского такая же участь?

За последнее время на Украине развернулась серия подозрительных событий, связанных с высшими должностями лицами. Не исключено, что к ним причастен президент Зеленский. По мнению политолога Юрия Светова, вероятность того, что лидер Незалежной тоже будет ликвидирован, достаточна высока.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru эксперт подчеркнул, что происходящее на Украине схоже с событиями 60-летней давности во Вьетнаме. Американцы тоже ввязались в войну, а когда ситуация ухудшилась, спровоцировали военный заговор. В результате был убит президент Вьетнама, его брат, генералы и другие начальники.

«Вот эта технология устранения своего верного ставленника, который отработал все, что мог, а дальше не годится, я думаю, сейчас на Украине она точно также обсуждается и рассматривается», — предположил Юрий Светов.

Эксперт считает, что гибель руководства украинского МВД при крушении вертолета, внезапная отставка Арестовича, слухи об уходе запреда офиса главы страны Тимошенко и другие события не случайны. Вероятно, к ним приложил руку и сам Зеленский, чтобы ликвидировать конкурентов, претендующих на пост президента. Однако, по мнению Светова, его действия могут жестко пресечь западные кураторы.

«Если его стремление к единоличной диктатуре будет угрожать развитию событий, его уберут», — заверил политолог.

О готовящемся устранении Зеленского ковсенно свидетельствует и неожиданный визит директора ЦРУ в Киев. Также будущее президента Украины связано с успехом российской армии. Политолог считает, что если сейчас она начнет успешное наступление, то Владимира Зеленского могут убрать уже в ближайшее время.

«Если решение они примут об устранения, то я думаю, по весне это сделают, а может возобладают другие силы», — предположил Светов.

Светов подчеркивает, что будущее Украины напрямую зависит от западных кураторов, но и у них нет единого взгляда на то, кто должен возглавить Незалежную. Одни поддерживают Зеленского, другие считают, что пост президента должен занять главком ВСУ Валерий Залужный. Еще один вариант — глава Минобороны Украины Алексей Резник, которого называет другом министр обороны США. Однако Юрий Светов убежден, что любой, кто займет место Зеленского станет такой же марионеткой, как и нынешний лидер страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что покровители из США могли подготовить для предводителя киевского режима «особую» судьбу.

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