Вовсе не полезный? Для кого опасен безобидный чай с лимоном

Бодрящий травяной напиток есть в рационе почти каждого человека. Неужели именно он может оказаться предателем?

Лимон действительно благотворно влияет на кровеносные сосуды и способствует нормальной работе пищеварения, отлично снимает усталость и даже помогает при похудении. Однако про него лучше забыть тем, кто страдает от желчнокаменной болезни, гастрита, язвы желудка и изжоги. Такое мнение выразила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова на портале «Здоровое-питание.рф».

Отмечается, что лимон не просто полезное дополнение к напитку, но и некая усилительная добавка, которая приумножает все свойства чая. Таким образом, жидкость сможет взбодрить человека также, как кофе. Это большой минус для людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

К слову, даже простой чай может стать опасен для определенной категории граждан. Как ранее рассказывала врач-диетолог Марина Макиша, его не рекомендуется пить тем, у кого есть язва двенадцатиперстной кишки. Особенно в период обострения заболевания. Еще эксперт посоветовала воздержаться от напитка, если у человека повышена кислотность желудка. Травяной отвар еще больше раздражает слизистую и даже вызывает изжогу.

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