Кто первый отведет глаза? — политолог Гаспарян объяснил перевод часов «Судного дня»

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 1 122

Политолог Армен Гаспарян высмеял решение перевести часы «Судного дня» на десять секунд

Кто первый отведет глаза? — политолог Гаспарян объяснил перевод часов «Судного дня»

Фото: www.globallookpress.com

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Накануне общественность «потрясла» новость о том, что мир стал еще ближе к катастрофе. До «точки ядерного апокалипсиса» якобы осталось 90 символических секунд.

Политолог Армен Гаспарян по-своему интерпретировал заявление американского журнала, по инициативе которого и были созданы часы «Судного дня». Об этом эксперт написал в своей Telegram-канале.

По словам Гаспаряна, мир стал на десять секунд ближе к катастрофе после заявлений о том, что Украина получит новую партию танков от Запада.

«После новости о передаче хутору танков, стрелки на символических „Часах Судного дня“ перевели на десять секунд ближе к world demise. Остается 90 секунд. Кто первый отведет глаза?» — написал политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные страны готовы отправить на Украину партию танков Abrams и Leopard. Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что десятки машин не помогут исправить ситуацию на фронте, поскольку российская армия способна уничтожить этот вид иностранной техники.

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