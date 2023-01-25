Украинских беженцев депортируют с Запада для мобилизации в ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 206

Подполковник Марочко: украинских беженцев начинают депортировать с Запада для призыва в ВСУ

Украинских беженцев депортируют с Запада для мобилизации в ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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МИД Незалежной начал сбор данных о подлежащих призыву граждан, находящихся за пределами страны.

Бежавших с началом спецоперации на Запад украинцев будут депортировать и призывать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Если мы говорим о территории западных стран, то я могу сказать сразу, что работа в этом направлении украинской властью ведется. По линии министерства иностранных дел уже есть запросы в ряд государств, чтобы они подавали данные украинских граждан, которые подлежат мобилизации», — сказал он в комментарии URA.RU.

По мнению военного, украинских беженцев начнут отлавливать и депортировать из западных стран уже в ближайшее время.

Марочко отметил, что с точки зрения законодательства Украина имеет право мобилизовать своих граждан, уехавших за границу, поэтому никаких юридических проволочек в этом отношении не будет.

Недавно экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил о необходимости создания в Европе армии из украинских беженцев для борьбы с Россией.

Высокопоставленный военный заявил, что Запад не в состоянии помочь Украине настолько, чтобы создать военный потенциал, превосходящий российский. Поэтому нужно мобилизовать, обучать и отправлять на фронт украинских беженцев, наводнивших Польшу, Францию и Германию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что швейцарского чиновника обвинили в расизме по отношению к украинским беженцам.

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