«Руки оторвете»: жена Дмитрия Маликова испугалась за жизнь сына

Звездные родители пригласили к сыну клоуна, но что-то пошло не так.

Жена российского певца Дмитрия Маликова Елена не смогла сдержать эмоций, когда на вечеринке в честь дня рождения сына, его начали подкидывать к потолку.

На днях Марку исполнилось пять лет и в честь этого знаменитые родители устроили пышное празднество с шариками, десертами и клоунами. Дмитрий Маликов выложил у себя в блоге видео, на котором видно, как они вместе с клоуном решили порадовать Марка «полетом до потолка». На заднем плане стояла эмоциональная мама, которая еле удержалась от того, чтобы не схватить сына и убежать от этих мужчин.

«Руки оторвете!» — крикнула она.

Но все обошлось, вечеринка закончилась и сын Елены Изаксон остался жив-здоров.

Кстати, родная сестра Марка София тоже поздравила его с днем рождения и написала пост в личном блоге.

«Вчера лежим с Маркушей на полу, и я говорю: „Что видишь наверху?“ Он удивляется, смотрит на меня: „Стеша, но тут же только белый потолок“. А я аргументирую, что на этом белом потолке можно увидеть то, что ты сам захочешь — голубые, розовые, желтые, в форме дракона, скрипичного ключа, слона, облака. Логика может привести из пункта А в пункт Б, но воображение приведет тебя куда угодно», — написала девушка.

Брак Елены и Дмитрия считается самым крепким в мире российского шоубиза. В 1990-х у него был роман с коллегой по цеху Натальей Ветлицкой, а потом он увлекся красавицей Еленой Изаксон, с которой живет до сих пор. Марк Маликов появился на свет в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как дочь Маликова закрутила роман после расставания с хоккеистом. До этого девушка встречалась с хоккеистом Кириллом Капризовым.

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