Новое увлечение: дочь Маликова закрутила роман после расставания с хоккеистом

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 50

Дочь Дмитрия Маликова Стефания в новых отношениях после расставания с хоккеистом Капризовым

Новое увлечение: дочь Маликова закрутила роман после расставания с хоккеистом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Девушка зарабатывает самостоятельно с 16 лет и открывает собственный бутик.

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания закрутила новый роман. До этого девушка встречалась с хоккеистом Кириллом Капризовым. Об очередных отношениях сообщил отец звездной наследницы, однако имя возможного будущего зятя не раскрыл, как и род его занятий. По словам исполнителя, встреча с новым избранником дочери прошла «шикарно», значит, музыкант доволен выбором Стефании.

К слову, расставание она пережила нелегко, но сейчас открывает свой первый бутик, поэтому, возможно, ей не до душевных переживаний. Средства на открытие магазина были заработаны на рекламе в социальных сетях и фотосессиях. Стефания не попросила у отца на бизнес ни копейки. Родственница селебрити окончила МГИМО, но решила открыть собственное дело. Во время учебы Стеша встречалась с Леонидом Груздевым — сыном экс-губернатора Тульской области, миллиардера Владимира Груздева, пишет KP.RU.

Сам Маликов не хочет торопить родственницу с замужеством, тем более, что у него растет четырехлетний сын Марк. Брак знаменитости считается самым крепким в мире российского шоубиза. В 1990-х у него был роман с коллегой по цеху Натальей Ветлицкой, а потом он увлекся красавицей Еленой Изаксон, с которой живет до сих пор.

Ранее 5-tv.ru писал о Дмитрии Маликове в молодости.

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