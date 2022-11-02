Новое увлечение: дочь Маликова закрутила роман после расставания с хоккеистом

Девушка зарабатывает самостоятельно с 16 лет и открывает собственный бутик.

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания закрутила новый роман. До этого девушка встречалась с хоккеистом Кириллом Капризовым. Об очередных отношениях сообщил отец звездной наследницы, однако имя возможного будущего зятя не раскрыл, как и род его занятий. По словам исполнителя, встреча с новым избранником дочери прошла «шикарно», значит, музыкант доволен выбором Стефании.

К слову, расставание она пережила нелегко, но сейчас открывает свой первый бутик, поэтому, возможно, ей не до душевных переживаний. Средства на открытие магазина были заработаны на рекламе в социальных сетях и фотосессиях. Стефания не попросила у отца на бизнес ни копейки. Родственница селебрити окончила МГИМО, но решила открыть собственное дело. Во время учебы Стеша встречалась с Леонидом Груздевым — сыном экс-губернатора Тульской области, миллиардера Владимира Груздева, пишет KP.RU.

Сам Маликов не хочет торопить родственницу с замужеством, тем более, что у него растет четырехлетний сын Марк. Брак знаменитости считается самым крепким в мире российского шоубиза. В 1990-х у него был роман с коллегой по цеху Натальей Ветлицкой, а потом он увлекся красавицей Еленой Изаксон, с которой живет до сих пор.

Ранее 5-tv.ru писал о Дмитрии Маликове в молодости.