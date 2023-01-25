В любом случае будет трудно: какие шансы у Костомарова на полное выздоровление

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 287

Иммунолог Мескина: Костомаров не сможет вылечиться полностью

В любом случае будет трудно: какие шансы у Костомарова на полное выздоровление

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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В начале января у знаменитого фигуриста обнаружили воспаление легких при госпитализации.

Шансы фигуриста Романа Костомарова на восстановление и полное выздоровление после аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который поддерживал его жизнь, оценила врач-иммунолог Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой». Специалист отметила, что такое оборудование используется лишь в самых крайних случаях, когда другое лечение испробовано.

«И, если его применили в случае с Костомаровым, это означает, что он был в очень тяжелом состоянии. Период восстановления может длиться от нескольких недель до полугода», — пояснила собеседница.

Доктор добавила, что тяжелая пневмония вирусного или бактериального характера оставляет после себя тяжелые последствия. В частности, речь идет о фиброзе легочной ткани, который останется со спортсменом навсегда.

«Конечно, многое зависит от самого пациента, от степени поражения легких, от тех сопутствующих заболеваний, которые у него имеются», — продолжила Мескина.

При этом фиброз не поддается никакому даже самому высококвалифицированному лечению, поэтому Костомарову, по утверждению иммунолога, так или иначе будет трудно дышать. Однако раз его отключили от аппарата — это говорит о положительной динамике.

В начале января у Романа Костомарова обнаружили воспаление легких. Ранее 5-tv.ru писал о том, как Роман Костомаров пришел в сознание и заговорил.

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