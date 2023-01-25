Кто из королевской семьи Британии пострадает из-за беременности принцессы Евгении?

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Рита Миронова
Рита Миронова 46

Младший сын королевы Елизаветы II отдалился от трона после беременности принцессы Евгении

Кто из королевской семьи Британии пострадает из-за беременности принцессы Евгении?

Фото: NEIL HALL / EPA / ТАСС

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Как изменится линия престолонаследия в королевской семье, когда родится очередной наследник?

Внучка покойной королевы Елизаветы II принцесса Евгения станет мамой во второй раз. Отец ребенка — Джек Бруксбэнк, с которым принцесса состоит в браке с 2018 года и уже воспитывает одного сына.

Новый наследник появится на свет уже летом. Сейчас 32-летняя Евгения занимает 11 место в очереди на британский престол, и ее второй ребенок также окажется в этой очереди. А значит, как пишет издание People, несколько наследников окажутся позади.

Первый сын принцессы Евгении находится на 12 месте, после него располагается младший сын королевы Елизаветы Эдвард. Но после рождения второго ребенка Евгении он опустится на ступень вниз в очереди на престол.

«Похоже, число 13 может стать счастливым для второго ребенка принцессы Евгении, потому что малыш также станет 13 правнуком королевы Елизаветы и принца Филиппа», — пишет издание.

Предыдущие изменения в линии престолонаследия были связаны с кончиной Елизаветы. Тогда все оставшиеся родственники королевы поднялись на одну позицию — Чарльз стал королем, а его сын Уильям — непосредственным наследником. Он, кстати, как и принц Гарри, приходится принцессе двоюродным братом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кейт Миддлтон раскрыла неприятную правду о королевской семье.

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Кто из королевской семьи Британии пострадает из-за беременности принцессы Евгении?

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