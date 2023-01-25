Путин оценил вклад мэра Москвы Собянина в проект инновационного кластера МГУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 57

Российский лидер считает, что проект поможет школьникам определиться с выбором пути во взрослую жизнь.

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Глава РФ Владимир Путин отметил вклад мэра Москвы Сергея Собянина в создание проекта кластера МГУ им. Ломоносова. Президент поддержал идею создания системы навигации по территории университета.

Путин считает, что вклад Собянина в развитие университета был большим. По его словам, проект состоялся фактически из-за помощи московского мэра.

«Здесь очень хорошая транспортная доступность: три станции метро, из них две — новые. Но, конечно, попадая сюда, нужно понимать, чем заняться, куда идти, где ваши интересы, чтобы ребята из школ и других вузов могли сориентироваться», - прокомментировал глава РФ.

По словам Владимира Путина, учащиеся старших классов должны быть ближе к высшим учебным заведениям, так как это дает возможность выбрать свой путь во взрослую жизнь среди большого количества предложений и возможностей для самореализации.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла встреча Путина со студентами по случаю Татьяниного дня.

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