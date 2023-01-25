Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41

Президент в честь праздника посетил в Ломоносовский ВУЗ.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин поздравил учащихся ВУЗов с Татьяниным днем. Праздник студентов традиционно отмечается 25 января. Российский лидер прибыл в МГУ им. Ломоносова, чтобы дать свое напутствие будущим специалистам.

Путин пообщался с российскими студентами. Во время встречи президент отметил необходимость единства и веры в себя, пожелал учащимся успехов, дружбы, любви и скорейшей самореализации.

«Я хочу вас поздравить с праздником, с Днем российского студенчества. Он приурочен, как вы знаете, ко дню создания МГУ. Это большое событие всегда, не только в жизни студентов, всей образовательные системы, да и всей страны. Праздник очень приятный, радостный и яркий, потому что связан с молодежью», — добавил глава РФ.

В Кремле уточнили, что во время визита Путин также осмотрит новый учебно-практический корпус университета и ознакомится с планами по развитию научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах.

В столице ко Дню студенчества подготовили интерактивную программу. Празднование Татьяниного дня будет продолжаться с 25 по 27 января. Для молодых людей подготовили экскурсии, выставки спортивные и интеллектуальные мероприятия, а также мастер-классы и профессиональные тренинги.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поделился воспоминаниями о своей первой учительнице.

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