НАТОлкнулись: почему в Европе заговорили о мобилизации и переходе к службе по призыву

Начальник генштаба Чехии убежден, что странам ЕС не избежать масштабной кампании по военному призыву мужчин в случае начала военного конфликта. А что не так с профессиональными военными?

Начальник генштаба армии Чехии Карел Ржегка заявил, что в случае военного конфликта в Европе ее странам не избежать частичной мобилизации людей и материальных ресурсов. Почему только усилий профессиональных армий и НАТО не хватит, 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Ее не хватало и раньше. Количество добровольцев, которые шли служить в армию, было недостаточным. На это постоянно обращали внимание на Западе. Поэтому от добровольной, контрактной армии отказались многие страны — Финляндия, Швеция, страны Прибалтики. На сегодняшний день Чехия ищет повод для того, чтобы обосновать отказ от добровольной контрактной армии к переходу на призыв по образцу большинства стран Восточной Европы, да и во многом Западной Европы», — объяснил Юрий Кнутов заявление начальника генштаба чешской армии.

Нехватка людей в европейских армиях, добавил военный эксперт, привела к набору женщин и даже людей, сделавших операции по смене пола. Последнее плохо сказывается на военных, несмотря на приверженность этой идее со стороны Пентагона.

«Такой гендерный подход приводит к тому, что качество армии резко снижается — когда люди меняют пол, потом возвращаются в войска. Особенно в США это принято. <…> Естественно, такая смена ведет к возникновению конфликтов, противоречий в воинских коллективах. Это сказывается на боевой готовности, да и в целом на психологическом состоянии солдат», — отметил специалист.

В заключение он добавил, что уровень подготовки военнослужащих НАТО не соответствует современным реалиям. Из-за этого страны Европы и вынуждены содержать собственные армии и призывать в них мужчин молодого возраста.

«Лучше так, чем просто тербатов (батальоны территориальной обороны — Прим. ред.) бросать на фронт, где они разбегутся при первом же выстреле или взрыве снаряда. Поэтому и прибегают к такой форме: чтобы дать хотя азы ведения боя в обороне или наступлении. Этим, в общем-то, и должен заниматься НАТО. Но уровень подготовки все называют крайне слабым», — подытожил Юрий Кнутов.

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