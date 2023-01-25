НАТОлкнулись: почему в Европе заговорили о мобилизации и переходе к службе по призыву

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 2 873

Военный эксперт Кнутов объяснил необходимость мобилизации в Чехии слабостью НАТО

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Начальник генштаба Чехии убежден, что странам ЕС не избежать масштабной кампании по военному призыву мужчин в случае начала военного конфликта. А что не так с профессиональными военными?

Начальник генштаба армии Чехии Карел Ржегка заявил, что в случае военного конфликта в Европе ее странам не избежать частичной мобилизации людей и материальных ресурсов. Почему только усилий профессиональных армий и НАТО не хватит, 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Ее не хватало и раньше. Количество добровольцев, которые шли служить в армию, было недостаточным. На это постоянно обращали внимание на Западе. Поэтому от добровольной, контрактной армии отказались многие страны — Финляндия, Швеция, страны Прибалтики. На сегодняшний день Чехия ищет повод для того, чтобы обосновать отказ от добровольной контрактной армии к переходу на призыв по образцу большинства стран Восточной Европы, да и во многом Западной Европы», — объяснил Юрий Кнутов заявление начальника генштаба чешской армии.

Нехватка людей в европейских армиях, добавил военный эксперт, привела к набору женщин и даже людей, сделавших операции по смене пола. Последнее плохо сказывается на военных, несмотря на приверженность этой идее со стороны Пентагона.

«Такой гендерный подход приводит к тому, что качество армии резко снижается — когда люди меняют пол, потом возвращаются в войска. Особенно в США это принято. <…> Естественно, такая смена ведет к возникновению конфликтов, противоречий в воинских коллективах. Это сказывается на боевой готовности, да и в целом на психологическом состоянии солдат», — отметил специалист.

В заключение он добавил, что уровень подготовки военнослужащих НАТО не соответствует современным реалиям. Из-за этого страны Европы и вынуждены содержать собственные армии и призывать в них мужчин молодого возраста.

«Лучше так, чем просто тербатов (батальоны территориальной обороны — Прим. ред.) бросать на фронт, где они разбегутся при первом же выстреле или взрыве снаряда. Поэтому и прибегают к такой форме: чтобы дать хотя азы ведения боя в обороне или наступлении. Этим, в общем-то, и должен заниматься НАТО. Но уровень подготовки все называют крайне слабым», — подытожил Юрий Кнутов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем НАТО было вынуждать Германию отправить танки на Украину.

-2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.96
0.21 74.96
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака

Последние новости

20:51
«Уходила в подвал и пила»: Шаляпин впервые рассказал неприличное о Пугачевой
20:46
Замглавы МИД Украины Мельник потребовал у НАТО истребители
20:34
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом и автоцистерной под Тулой
20:28
Старый новый ход: вторичку можно будет купить с сохранением ипотечной ставки продавца
20:16
НАТОлкнулись: почему в Европе заговорили о мобилизации и переходе к службе по призыву
20:10
Под больницей в Санкт-Петербурге обнаружили братскую могилу — видео

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
Ситуация тяжелая: вышедшему из комы Роману Костомарову собираются сделать операцию
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023