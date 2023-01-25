Плотно покушала или в положении? Темникову заподозрили во второй беременности

Знаменитость последнее время все реже появляется на публике, что для фанатов стало еще одним аргументом — артистка готовится стать мамой.

Певица и экс-солистка группы Serebro Елена Темникова спровоцировали слухи о том, что совсем скоро во второй раз станет мамой. На такие мысли многочисленных фанатов натолкнуло то, что артистка в последнее время все реже появляется на публике, а на недавнем концерте многие и вовсе заметили округлившийся живот.

Редкое появление на сцене и отсутствие интервью многие связали с тем, что артистка завершила музыкальную карьеру. Но концертный директор Темниковой Табриз Шахиди решил поставить точку в слухах. Как объяснил он в беседе с Telegram-каналом «Звездач», знаменитость не завершала карьеру, она продолжает выступать и радовать зрителей своими композициями. Правда, ее рабочий график забит по большей части корпоративами и выступлениями на частных мероприятиях. Кроме того, она продолжает записывать песни и готовить новый альбом.

Действительно, не так давно артистка выступала в Казахстане. Видео разлетелось в соцсети. Его опубликовало издание Super. Казалось бы, фанаты, увидев Темникову на сцене, должны были успокоиться — звезда в строю, работает. Но нет! Их внимание привлек округлившийся живот певицы. Для концерта знаменитость надела черную облегающую кофту и длинную белую юбку. Теперь фанаты гадают — то ли Темникова перед выступлением просто плотно поужинала, то ли и в правду скоро в ее семье ожидается пополнение. Сама артистка комментировать слухи не спешит.

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