Лучше не рисковать: какую опасность таит грипп, перенесенный «на ногах»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 118

Терапевт Константинова назвала смерть последствием перенесенного гриппа «на ногах»

Лучше не рисковать: какую опасность таит грипп, перенесенный «на ногах»

Фото: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller

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В момент болезни организм ослабевает. И если ему не помочь восстановиться, высок риск «заработать» тяжелейшие последствия.

Решение в момент болезни гриппом не взять больничный на работе, продолжить усердно трудиться может быть смертельно опасно. Об этом предупредила врач-терапевт Марина Константинова в беседе с URA.RU.

«Стресс, умственное напряжение, физическая нагрузка, холод могут привести к тому, что организму просто не хватит сил бороться с вирусом. Он и его токсины начнут проникать в кровь и далее во все органы, тем самым вызывая серьезные осложнения и даже летальный исход», — пояснила специалист.

Кроме того, грипп чаще всего поражает ослабленные органы, вызывая обострения того или иного заболевания. Их можно разделить на две группы: легочные и внелегочные.

К первой группе относят пневмонию, формирование абсцесса легкого, образование эмпиемы, острый респираторный дистресс-синдром. Ко второй: бактериальные риниты, синуситы, отиты, трахеиты, вирусный энцефалит, менингит, неврит, радикулоневрит, поражение печени, синдром Рея, миокардит, токсико-аллергический шок.

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