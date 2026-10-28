Планета была абсолютно сухой: откуда появилась вода на Земле

Nature Geoscience: вода на Земле могла возникнуть из камней и водорода

Вода на Земле могла возникнуть при взаимодействии каменистого вещества с богатой водородом атмосферой. Такой механизм исследовали ученые Университета Нью-Мексико. Их работа опубликована в Nature Geoscience.

Согласно предложенному сценарию, планета могла формироваться из сухого материала, а необходимая для будущих океанов вода появлялась уже в процессе ее роста.

Как каменистое вещество могло создавать воду

Исследователи рассматривают процесс аккреции — постепенного накопления небольших каменистых частиц, из которых формируется планета.

По их гипотезе, Земля обладала горячей водородной атмосферой с высоким давлением. Попадавшие в нее породы могли вступать в химические реакции.

В частности, водород взаимодействовал с оксидом железа. В результате образовывались вода и металлическое железо, которое впоследствии могло участвовать в формировании ядра планеты.

Что показал лабораторный опыт

Чтобы проверить механизм, образцы пород нагревали до 1200–1400 градусов Цельсия в потоках водорода. Аналогичные эксперименты провели с гелием для сравнения.

В водородной среде около 80% оксида железа в образцах превратилось в металлическое железо. При этом вода образовалась за несколько минут. В опытах с гелием подобного превращения не наблюдали.

Соавтор работы, профессор Закари Шарп, рассказал, что команда ожидала получить железо и воду. Однако скорость и масштаб реакции оказались неожиданными.

При переносе результатов на условия формирования планеты расчеты указали на возможность образования количества воды, сопоставимого с сотнями земных океанов.

Альтернатива доставке из космоса

Другие объяснения происхождения земной воды предполагают ее поступление с кометами или метеоритами. Новая работа рассматривает возможность образования значительной части воды непосредственно на растущей планете.

Предложенный механизм также представляет интерес для изучения других каменистых миров. Если при их формировании существовали подходящие условия, похожие реакции могли происходить и там.

Однако возможность образования воды сама по себе не доказывает наличие жидких океанов или жизни на конкретной планете. Эти вопросы требуют дальнейших исследований.

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