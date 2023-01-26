Запад отреагировал яростью на планы РФ, Китая и ЮАР провести совместные учения

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 33

Недружественные страны видят в этом очередную угрозу.

Запад отреагировал яростью на планы РФ, Китая и ЮАР провести совместные учения

Фото: Zuma / ТАСС

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Запад отреагировал яростью на планы России, Китая и ЮАР провести совместные учения в феврале. Этот факт означает, что страны сближаются в военном отношении, говорится в статье французского издания L'Opinion.

«Опасно, Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине», — говорится в статье.

Кроме военного сотрудничества, напоминает автор, вышеперечисленные страны остаются партнерами в рамках БРИКС. Плюс Россия усиливает свое влияние на Южно-Африканском континенте. Очевидным это стало после двух визитов за год на родину Нельсона Манделы главы МИД России Сергея Лаврова. Там западные санкции против РФ не осудили и продолжили сотрудничество со страной. В результате есть основания полагать, что «попытки Запада изолировать Москву неэффективны».

Как известно, военные учения ЮАР, Россия и Китай проведут с 17 по 27 февраля, они состоятся у восточного побережья республики, сблизи Мозамбикского пролива.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фрегат «Адмирал Горшков» «пошумел» на учениях, что тоже вызвало сильное напряжение у Запада.

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