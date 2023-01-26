Федункив пожаловалась на изменения в отношениях с мужем-итальянцем после свадьбы

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Марина Федункив заявила об изменениях в отношениях с мужем-итальянцем после свадьбы

Федункив пожаловалась на изменения в отношениях с мужем-итальянцем после свадьбы

Фото: Instagram* / marina_phedunkiv

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая артистка уверена, что сделала правильный выбор. Но надолго ли?

Муж актрисы Марины Федункив итальянец Стефано Маджи покорил юмористку трогательной заботой и вниманием. При этом есть и удивительные моменты в их браке. Например, особое отношение иностранца к еде.

Супруг звезды уверен, что только национальная готовка его страны самая лучшая, даже вкуснее русской кухни. Из-за этого знаменитость даже полюбила итальянские блюда, однако от привычных обычаев не отказалась и приготовила салат оливье на Новый год.

«Оливье — это традиция. Стефано с большим уважением относится к нашим традициям. Он уверен, что без этого салата и праздник не праздник, так что накануне Нового года мы его нарезали вместе. А утром 1 января вместе доедали „прошлогодний“ оливье», — заявила она в беседе с изданием Газета.ру.

В том числе Федункив отметила, что после свадьбы в их отношениях стало больше теплоты и понимания. Пара ответственно подошла к свадьбе, поэтому штамп в паспорте мало повлиял на их общение. Для возлюбленных бракосочетание стало просто формальностью, узаконившей их союз.

«Если и после свадьбы сохранять в отношениях тот трепет, что был, когда вы только познакомились, уважать и ценить друг друга, вряд ли что-то изменится. Все в наших руках», — заявила знаменитость.

Также актриса рассказала, что может близко общаться только с теми, у кого присутствует чувство юмора. По ее словам, это неотъемлемая часть жизни, нельзя все воспринимать слишком близко к сердцу, важно уметь абстрагироваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как муж-итальянец избавляет Федункив от комплексов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.96
0.21 74.96
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

Последние новости

10:32
Украинские СМИ: под Киевом раздаются взрывы
10:29
Федункив пожаловалась на изменения в отношениях с мужем-итальянцем после свадьбы
10:23
Это опасно? Врачи Боткинской больницы поставили диагноз Садальскому
10:16
Токов закон: майнинг в жилых домах может попасть под полный запрет
10:11
Запад отреагировал яростью на планы РФ, Китая и ЮАР провести совместные учения
10:07
Движение по Крымскому мосту возобновили после ремонта

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
«У них не было шансов»: как военные России не дают десанту ВСУ пересечь Днепр
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023