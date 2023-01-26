Станислава Садальского выписали из больницы

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 984

Предстоящий спектакль со знаменитым артистом пришлось отменить из-за болезни. Что теперь будет?

Станислава Садальского выписали из больницы

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского выписали из клиники сегодня утром. Ранее он попал в Боткинскую больницу, из носа артиста сильно текла кровь.

Медики поставили ему диагноз — рецидивирующее носовое кровотечение, искривление перегородки носа, ринит, гипертонический криз. Как стало известно 5-tv.ru, кровь уже остановили и назначили соответствующее лечение.

Ранее Садальский вышел на связь в личном блоге. Он выразил предположение, что кровотечение сложно остановить в связи с эмоциональным стрессом из-за смерти друзей, а также разжижающих кровь препаратов. Поклонники расстроились из-за плохих новостей и пожелали скорейшего выздоровления звезде.

Знаменитость также отметил, что в среду должен был лететь в Мурманск. Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за болезни актера спектакль в этом городе пришлось перенести.

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