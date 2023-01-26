Эта та, что съела джем? Жерар Пике показал, на кого променял певицу Шакиру

Знаменитости долго выясняли отношения, но только одно событие поставило точку на их союзе.

Бывший защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Испании Жерар Пике впервые опубликовал совместное фото со своей новой пассией, 23-летней моделью Кларой Чиа Марти. На нем знаменитость мило прижался к лицу девушки, а та, в свою очередь, невинно улыбнулась.

Поклонники сразу начали подшучивать над спортсменом, мол, не та ли эта красавица, которая съела варенье певицы Шакиры? Около полугода назад футболист расстался с вокалисткой, хотя у них есть два общих сына.

Фанаты уверены, что разрыв произошел из-за измены со стороны избранника, а той самой разлучницей как раз была Чиа Марти. Теперь снимок в личном профиле Пике подтверждает теорию подписчиков.

Футболист Жерар Пике вместе с возлюбленной моделью Кларой Чиа Марти. Фото: Instagram* / 3gerardpique

В свое время исполнительница вычислила ее по недостающему джему. Это лакомство не любят все члены семьи, поэтому его отсутствие могло говорить только об одном: неверный избранник привел нежданную гостью в дом.

К слову, отношения между Шакирой и Пике начали развиваться в 2010 году. Союз был очень неспокойный, пара часто была на грани расставания. Однако окончательно разорвали союз только после подтверждения измены футболиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шакира унизила бывшую свекровь чучелом на балконе.

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