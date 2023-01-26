Эта та, что съела джем? Жерар Пике показал, на кого променял певицу Шакиру

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 244

Футболист Жерар Пике опубликовал совместное фото с моделью Кларой Чиа Марти

Эта та, что съела джем? Жерар Пике показал, на кого променял певицу Шакиру

Фото: www.globallookpress.com / www.imago-images.de

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитости долго выясняли отношения, но только одно событие поставило точку на их союзе.

Бывший защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Испании Жерар Пике впервые опубликовал совместное фото со своей новой пассией, 23-летней моделью Кларой Чиа Марти. На нем знаменитость мило прижался к лицу девушки, а та, в свою очередь, невинно улыбнулась.

Поклонники сразу начали подшучивать над спортсменом, мол, не та ли эта красавица, которая съела варенье певицы Шакиры? Около полугода назад футболист расстался с вокалисткой, хотя у них есть два общих сына.

Фанаты уверены, что разрыв произошел из-за измены со стороны избранника, а той самой разлучницей как раз была Чиа Марти. Теперь снимок в личном профиле Пике подтверждает теорию подписчиков.

Футболист Жерар Пике вместе с возлюбленной моделью Кларой Чиа МартиФутболист Жерар Пике вместе с возлюбленной моделью Кларой Чиа Марти. Фото: Instagram* / 3gerardpique

В свое время исполнительница вычислила ее по недостающему джему. Это лакомство не любят все члены семьи, поэтому его отсутствие могло говорить только об одном: неверный избранник привел нежданную гостью в дом.

К слову, отношения между Шакирой и Пике начали развиваться в 2010 году. Союз был очень неспокойный, пара часто была на грани расставания. Однако окончательно разорвали союз только после подтверждения измены футболиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шакира унизила бывшую свекровь чучелом на балконе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
68.96
0.21 74.96
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

Последние новости

13:38
Вдова создателя «Ералаша» Грачевского обжаловала решение о взыскании его долгов
13:36
Историк моды Васильев осудил наряд Салтыковой: «Тянет ее в мир вульгарности»
13:23
«Не забывай свои мечты — их сбываешь только ты». Какие желания не исполняются и почему?
13:19
Почему конфликт на Украине перешел в прямое столкновение НАТО и РФ?
13:12
«Есть мужчина, а есть — тряпка»: политолог объяснил, почему при Шольце ФРГ грозит полный крах
13:01
Никто так не умеет: Волочкова раскрыла главное достоинство своего любовника

Сейчас читают

Сербский политолог заявил об окончании прокси-войны между РФ и НАТО
Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика
"Речи о сезонности пока нет": Доктор Сибирский объяснил, почему мы продолжаем болеть COVID-19
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023