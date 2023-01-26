Менеджер Гогена Солнцева прокомментировал новости о смерти шоумена

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 009

Знаменитый артист получил серьезную травму головы в декабре. Вдруг последствия оказались слишком плачевными?

Менеджер Гогена Солнцева прокомментировал новости о смерти шоумена

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Представители эпатажного шоумена Гогена Солнцева не знают, в каком состоянии сейчас артист. Подтвердить или опровергнуть информацию о его гибели они пока не могут. Помощник звезды Лидия призналась, что только вылетает в Москву, чтобы узнать все подробности.

«До меня тоже это дошло по своим источникам. Я сейчас не в Москве, срочно вылетаю, ничего вам сказать не могу. Тревожно, пока информации нет, связи никакой у меня с ним нет», — сообщила она изданию Lenta.ru.

В том числе менеджер знаменитости Андрей Орлов тоже не смог сказать ничего по поводу трагических новостей. Журналистам удалось связаться с ним, но тот объяснил, что тоже находится не в столице и пока не имеет никакой информации.

Новости о вероятной смерти Гогена появились в сети из-за заявления избранницы шоумена Полины Давыдовой. По ее словам, ей раздался звонок с трагическим известием — любимого больше нет. В декабре Солнцев получил очень серьезную травму из-за неудачного падения, отметила жена артиста. По ее мнению, гибель звезды может быть последствиям того несчастья.

При этом помощник знаменитости Лидия объяснила изданию, что общалась с шоуменом около недели назад, ни на какие проблемы со здоровьем он не жаловался.

Ранее 5-tv.ru сообщал секрет Гогена Солнцева, который раскрыл его коллега по цеху Рустам Солнцев.

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