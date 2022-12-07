«Демоническое поведение»: Рустам Солнцев раскрыл «грязный секрет» Гогена Солнцева

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 010

Рустам Солнцев обвинил Гогена Солнцева в неумении пить алкоголь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Накануне Гоген попал в больницу. Предположительно после травмы из-за нетрезвого состояния.

Эпатажный блогер и шоумен Гоген Солнцев не умеет пить спиртные напитки и не любит закуски во время веселья. Это усугубляет помутнение сознания на вечеринках, поэтому артист способен совершить много глупостей. Такое мнение выразил бывший участник реалити шоу «Дом-2» Рустам Солнцев. По его мнению, Гоген не контролирует себя в нетрезвом состоянии.

«Он совершенно не воздержан в питие. Мало того, напившись, делал замечания, смеялся в лицо <…> было какое-то странное демоническое поведение в потрепанном, каком-то усталом, несвежем парике ниже плеч. Поэтому я предполагаю, что этот милый дурашка. напился выжрал и забыл закусить, а дальше то что произошло», — объяснил бывший воспитанник телестройки.

Рустам отметил, что очень жалеет Гогена. Несмотря на эпатажность, экстравагантность и скандальность шоумена, он является хорошим человеком. Выходец из токшоу любит Солнцева по-дружески, желает ему скорейшего выздоровления. В заключении звезда «Дом-2» даже дал заболевшему другу дельный совет.

«Закусывай, Гогеша, за-ку-сы-вай! В какой-то момент это тебя спасет», — сказал Рустам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шоумен Гоген Солнцев попал в больницу. По предварительной информации, блогер поступил с черепно-мозговой травмой в состоянии алкогольного опьянения.

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