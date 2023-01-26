Какую роль новый глава Минобороны ФРГ Писториус сыграет в «украинском деле»?

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 827

Политолог Литовкин: Писториус направляет свои силы против России

Фото, видео: FILIP SINGER / ТАСС; ВКонтакте / Виктор Литовкин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Как говорят в народе, политику пришлось «переобуться» в отношении к России.

Политолог Виктор Литовкин прокомментировал вступление Бориса Писториуса в должность министра обороны ФРГ. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что из себя представляет немец, и чего он сможет добиться будучи главой военного ведомства Германии.

По словам эксперта, Писториус еще не успел проявить себя в должности, поэтому говорить о нем, как о министре обороны, еще рано. Единственное, что он сделал — обсудил судьбу немецких поставок Украине на «Рамштайне».

«Очередной чиновник, которого выбрал Шольц. Человек раньше работал в структурах, которые занимались укреплением советско-германского сотрудничества. Сейчас он направляет свои силы против России», — высказал Литовкин.

Специалист подчеркнул, что ни один министр обороны не может повлиять на процессы на Украине. По словам политолога, нужно понимать, что Германия не является суверенным государством — это «полуколония» США, которая действует, как прикажет покровитель. Даже если это противоречит национальным интересам.

«Министр обороны не играет никакой роли в этом вопросе. Все делает Вашингтон и Берлин. А министр обороны — исполнитель», — заявил политолог.

В заключение Литовкин добавил, что предшественника Писториуса пришлось сменить из-за общественного давления. Кристина Ламбрехт отличалась скандальными поступками и действиями, а также не понимала нюансов занимаемой должности. Новоиспеченный министр обороны, являясь западной марионеткой, никаких решающих изменений в военную политику ФРГ также не внесет, отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, кто приведет Германию к краху.

-2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.96
0.21 74.96
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
Неизвестные похитили женщину с остановки в Москве и изнасиловали
19:33
В Петербурге и Новосибирске ликвидировали сеть мошенников из «колл-центров»
19:21
США ввели санкции против россиян: кто в «черном» списке
19:14
Музей блокадной медицины в Петербурге посетили более 25 тысяч человек за год
19:11
Какую роль новый глава Минобороны ФРГ Писториус сыграет в «украинском деле»?
19:03
«Барабаны войны на Западе звучат громче»: когда Украина получит новое оружие

Сейчас читают

Сербский политолог заявил об окончании прокси-войны между РФ и НАТО
Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика
"Речи о сезонности пока нет": Доктор Сибирский объяснил, почему мы продолжаем болеть COVID-19
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023