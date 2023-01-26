Житель Ставрополья чуть не умер из-за взрыва, включив кран с горячей водой

Принять водные процедуры мужчине так и не удалось.

Житель Ставрополья чуть не попрощался с жизнью в собственном доме, включив кран с горячей водой. Стоило только повернуть рычаг, и мужчину накрыла волна взрыва.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент случился накануне ночью, на территории частного сектора. А причина вполне распространенная — неисправность газовой колонки.

Взрыв воздушно-газовой смеси оказался настолько мощным, что мужчина едва не остался без лица. Врачи диагностировали у него ожег третьей степени, в том числе имеются повреждения верхних дыхательных путей. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в одной из местных больниц.

К счастью, жилье пострадавшего уцелело — газовый баллон, к которому была подключена колонка, находился за пределами строения, это и спасло ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что женщина замерзла насмерть по пути на работу в Хабаровском крае.