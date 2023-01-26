Женщина замерзла насмерть по пути на работу в Хабаровском крае

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 48

Трое коллег погибшей также получили серьезные обморожения.

Женщина замерзла насмерть по пути на работу в Хабаровском крае

Фото: © РИА Новости / Андрей Сорокин

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В Николаевске-на-Амуре женщина замерзла насмерть, а причиной стала карьера погибшей. Трагедия произошла из-за того, что она проигнорировала сообщение о погодных условиях и отправилась на работу в 50 градусов мороза. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Кроме того, пострадали трое коллег покойной. Двое мужчин и одна женщина получили серьезные обморожения. Им грозит ампутация конечностей.

Согласно полученным от администрации Николаевского района данным, — все участники происшествия являются сотрудниками базы, работающими вахтовым методом. Отмечается, что пострадавшие отправились на работу на снегоходе вопреки экстремальным погодным условиям и попали в снежный заряд. После блужданий в районе залива Счастья до работы не смогла добраться одна женщина, двоих отправили в реанимацию.

«Дошли трое, почему одна женщина от них отделилась — неизвестно. У мужчин, возможно, будет ампутация конечностей», — заявили в администрации.

Следственный комитет Хабаровского края начал проверки по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что на парковке в Москве нашли мертвеца.

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