Ужасно постарела: Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости

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Рита Миронова
Рита Миронова 322

Сбежавшая из РФ Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости

Ужасно постарела: Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости

Фото: Михаил Александров / ТАСС

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«Кормилица» России вызвала бурный ажиотаж в соцсетях, но в этот раз обсуждали не ее громкие высказывания, а шокирующий внешний вид. Неужели тяжелая болезнь вернулась?

Отрекшаяся от России певица Лайма Вайкуле поразила публику своим внешним видом. На кадрах из интервью, которое артистка дала в Израиле, ее не узнать — морщинистые лицо и шея, мешки под глазами и усталый взгляд, опухшее лицо.

«Не узнать, ужас, что она с собой сделала?»;

«Ей шею точно надо было подтянуть, лицо гримом можно подправить, или не надо показывать ее вблизи»;

«Ой, накормила СССР, теперь Израиль накормит»;

«Лайма Ботекс»;

«На себя она не похожа, старая совсем», — написали комментаторы под интервью.

Интернет-пользователи с трудом поверили, что перед ними эстрадная дива, исполнительница ранее всеми любимых хитов.

В прошлом году появилась информация, что у Лаймы Вайкуле начался рецидив рака, с которым она боролась много лет. У певицы остался минимум белокурых волос, которые теперь она прячет под головными уборами.

Сейчас 68-летняя артистка живет в Латвии, но продолжает давать концерты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лайма Вайкуле перестала говорить на русском языке.

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