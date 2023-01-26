Это опасно? Врачи Боткинской больницы поставили диагноз Садальскому

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 54

Станиславу Садальскому диагностировали гипертонический криз и ринит

Это опасно? Врачи Боткинской больницы поставили диагноз Садальскому

Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин

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Знаменитый артист собирался лететь в другой город, однако внезапная госпитализация нарушила планы.

Актер Станислав Садальский попал в Боткинскую больницу в Москве с обильным носовым кровотечением. Как стало известно 5-tv.ru, медики уже поставили ему диагноз — рецидивирующее носовое кровотечение, искривление перегородки носа, ринит, гипертонический криз.

Кровь очень долго не останавливалась, однако врачи справились со злосчастным потоком. Сейчас заслуженного артиста РСФСР уже выписали из больницы и назначили необходимое лечение.

Ранее Садальский сообщал о своем состоянии в личном блоге. Что именно спровоцировало столь сильное кровотечение — знаменитость не знает. Однако у него есть предположение, что во всем виноваты стресс из-за смерти друзей, а также разжижающие кровь препараты.

В том числе артист собирался полететь в Мурманск в среду. Увы, визит в регион пока отменен. Ранее 5-tv.ru сообщал, что спектакль в этом городе перенесли из-за болезни Садальского, который должен играть в постановке.

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