Настоящая и любимая: звездный путь Натальи Вавиловой

Знаменитой актрисе исполнилось 65 лет. В чем же секрет ее таланта?

Сегодня свой день рождения празднует Наталья Вавилова. Актрисе исполняется 65 лет. Многие помнят ее по роли юной Александры, дочери главной героине из культового фильма «Москва слезам не верит». Когда девушку пригласили сниматься в кинокартину на счету актрисы было уже несколько картин. Об этом сообщает издание StarHit.ru.

Самвел Гаспаров, муж и любовь всей жизни Натальи рассказывал, что Наташе было 14 лет, когда к ней в магазине подошла съемочная группа и спросили, хочет ли она играть в кино. Так Наташа дебютировала в картине «Такие высокие горы». Позже к ней пришли в школу и отобрали в фильм «Розыгрыш» режиссера Меньшова, где она играла с Дмитрием. И уже после этой картины, Наташу взяли на одну из главных ролей в фильме «Москва слезам не верит».

Родители актрисы были против ее кинокарьеры и запретили дочери участвовать в съемках. Тогда Меньшов пришел в гости к актрисе в компании с Алексеем Баталовым. И родители пошли на уступки и отпустили дочь.

Вавиловой предрекали прекрасное будущее — она с отличием окончила ВГИК и регулярно получала предложения от режиссеров. Именно на съемках ленты «Москва слезам не верит» Наташа встретила свою судьбу — будущего супруга Самвела Гаспарова. Несмотря на разницу в возрасте в 20 лет, они стали счастливой парой и прожили вместе 40 лет.

В браке Наталья научилась вкусно готовить блюда грузинской кухни, об этом гордо заявлял Гаспаров в своих интервью.

«После того, как мы с Наташей стали жить вместе, она прошла хорошую практику в Тбилиси — у моей мамы. Наташа понимала, что я, человек, который вырос в Тбилиси, скучаю по кавказской кухне. И теперь все, чего мне не хватает здесь, в России, — есть у меня дома. Потому я считаю, что лучший ресторан кавказской кухни в Москве — это мой дом», — говорил Гаспаров.

Также супруг всячески поддерживал актрису, продолжавшую строить кинокарьеру. Наталья принимала участие в таких картинах, как: «Вторжение», «Шофер на один рейс», «Нас венчали не в церкви», «Не ходите, девки, замуж».

Все было хорошо до инцидента на съемках исторического фильма «Николай Подвойский» в 1986-м. В одном из эпизодов лошадь встала на дыбы и сбросила Наташу. Тогда актриса получила травму позвоночника средней тяжести.

Ходили слухи, что режиссер просил актрису не предавать инцидент огласке. Несмотря на скорое выздоровление Наташи, Юрий Борецкий взял на главную роль Елену Борзову.

После этого случая Гаспаров вместе с Натальей отправились в путешествие по Европе, чтобы отвлечься от разочарования и восстановить здоровье.

Спустя некоторое время Вавилова появилась в фильме мужа «Стервятники на дорогах», а в 1991-м вышла картина «Дело Сухово-Кобылина», которая стала завершающей в ее кинокарьере.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алентова уверена, что продолжение фильма «Москва слезам не верит» будет успешным.