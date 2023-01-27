Безумные часы: Криштиану Роналду похвастался новой покупкой

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Криштиану Роналду купил часы почти за 800 тысяч долларов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Naoki Morita; 5-tv.ru

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Даже в своих часах футболист выразил дань уважения Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду похвастался эксклюзивными часами стоимостью 780 тысяч долларов США.

Корпус выполнен из белого золота, его украшают 388 зеленых цаворитов — это драгоценный камень, который встречается даже реже, чем изумруд.

Минерал выбран неслучайно. Глубокий зеленый цвет — дань уважения традициям Саудовской Аравии, куда Роналду переехал после заключения контракта с футбольным клубом «Аль-Наср».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как «Манчестер Юнайтед» избавился от Роналду после скандальных заявлений.

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