Сводит ноги снова и снова: как быстро и безопасно облегчить судорогу

Иногда достаточно одного осторожного движения, чтобы расслабить напряженную мышцу.
Фото: www.globallookpress.com/a man holding his leg
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Мягкая растяжка и массаж помогают при судорогах ног
Осторожная растяжка, легкий массаж и теплый компресс могут помочь при внезапной судороге ноги. Способы облегчить болезненный спазм перечислили специалисты, комментарии которых приводит Woman’s World.
Мышечная судорога чаще всего она возникает в икре, стопе или задней поверхности бедра. Внезапное сокращение мышц ощущается как болезненный узел или сильное сдавливание.
Осторожно растяните мышцу
При судороге икры физиотерапевт Зак Смит рекомендует медленно потянуть пальцы стопы к голени. Это помогает растянуть сократившуюся мышцу.
Также можно осторожно встать и перенести вес на ногу, слегка растягивая ее. Движения должны быть плавными: чрезмерное усилие способно увеличить дискомфорт.
Попробуйте легкий массаж
Бережное растирание напряженного участка — еще один способ облегчить состояние. Врач Бринна Коннор предлагает мягко массировать мышцу пальцами.
Сильное давление не требуется: задача — постепенно уменьшить напряжение, а не размять болезненный участок любой ценой.
Используйте тепло или холод
По словам Смита, теплый компресс может помочь расслабить напряженную мышцу. Холодный компресс используют для уменьшения болезненности.
Обратите внимание на нагрузку и привычки
Среди возможных факторов, способствующих судорогам, специалисты называют мышечное переутомление, недостаток жидкости, нарушения электролитного баланса, проблемы с кровообращением и сдавление нервов.
Спазмы могут появляться после непривычно долгой прогулки или продолжительной работы в саду. С возрастом мышцы также могут легче перегружаться.
Для профилактики специалисты советуют следить за поступлением жидкости, сохранять разнообразное питание и уделять внимание мягкой растяжке. Слишком туго заправленное одеяло стоит ослабить, чтобы оно не удерживало стопы в вытянутом положении.
Когда нужна консультация врача
Если судороги регулярно возвращаются, затягиваются или сопровождаются слабостью, онемением либо отеком, необходимо обсудить их с врачом.
По словам врача Жаклин Толентино, такие проявления могут быть связаны с нарушениями кровообращения или работой нервов. В этом случае важно выяснить причину, а не ограничиваться попытками снять очередной спазм.
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