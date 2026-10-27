Сводит ноги снова и снова: как быстро и безопасно облегчить судорогу

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 20 0

Иногда достаточно одного осторожного движения, чтобы расслабить напряженную мышцу.

Как облегчить судорогу и когда обращаться к врачу

Фото: www.globallookpress.com/a man holding his leg

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Мягкая растяжка и массаж помогают при судорогах ног

Осторожная растяжка, легкий массаж и теплый компресс могут помочь при внезапной судороге ноги. Способы облегчить болезненный спазм перечислили специалисты, комментарии которых приводит Woman’s World.

Мышечная судорога чаще всего она возникает в икре, стопе или задней поверхности бедра. Внезапное сокращение мышц ощущается как болезненный узел или сильное сдавливание.

Осторожно растяните мышцу

При судороге икры физиотерапевт Зак Смит рекомендует медленно потянуть пальцы стопы к голени. Это помогает растянуть сократившуюся мышцу.

Также можно осторожно встать и перенести вес на ногу, слегка растягивая ее. Движения должны быть плавными: чрезмерное усилие способно увеличить дискомфорт.

Попробуйте легкий массаж

Бережное растирание напряженного участка — еще один способ облегчить состояние. Врач Бринна Коннор предлагает мягко массировать мышцу пальцами.

Сильное давление не требуется: задача — постепенно уменьшить напряжение, а не размять болезненный участок любой ценой.

Используйте тепло или холод

По словам Смита, теплый компресс может помочь расслабить напряженную мышцу. Холодный компресс используют для уменьшения болезненности.

Обратите внимание на нагрузку и привычки

Среди возможных факторов, способствующих судорогам, специалисты называют мышечное переутомление, недостаток жидкости, нарушения электролитного баланса, проблемы с кровообращением и сдавление нервов.

Спазмы могут появляться после непривычно долгой прогулки или продолжительной работы в саду. С возрастом мышцы также могут легче перегружаться.

Для профилактики специалисты советуют следить за поступлением жидкости, сохранять разнообразное питание и уделять внимание мягкой растяжке. Слишком туго заправленное одеяло стоит ослабить, чтобы оно не удерживало стопы в вытянутом положении.

Когда нужна консультация врача

Если судороги регулярно возвращаются, затягиваются или сопровождаются слабостью, онемением либо отеком, необходимо обсудить их с врачом.

По словам врача Жаклин Толентино, такие проявления могут быть связаны с нарушениями кровообращения или работой нервов. В этом случае важно выяснить причину, а не ограничиваться попытками снять очередной спазм.

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