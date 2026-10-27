Жажды нет, а воды не хватает: какие признаки обезвоживания легко пропустить зимой

Обезвоживание зимой может сопровождаться усталостью и головной болью

Головная боль, сухость во рту и изменения мочеиспускания могут указывать на обезвоживание, которое осенью и зимой легче не заметить. Шесть возможных признаков перечислила врач общей практики Самиля Асад, передает Yahoo.

Специалист подчеркнула: ни один из этих симптомов не связан исключительно с недостатком жидкости. Если жалобы сохраняются или регулярно повторяются, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить другие причины.

Изменения цвета и запаха мочи

Поводом обратить внимание на питьевой режим могут стать более темная моча, выраженный запах или уменьшение частоты мочеиспускания.

Однако подобные изменения бывают связаны и с инфекцией мочевыводящих путей, отметила Асад. Поэтому автоматически объяснять их обезвоживанием нельзя.

Головокружение при подъеме

Ощущение дурноты, возникающее, когда человек встает, также может сопровождать нехватку жидкости.

При стойком головокружении врач рекомендует обратиться за медицинской помощью: у него могут быть другие серьезные причины.

Сухость во рту

Еще один возможный признак — сухость и ощущение липкости во рту. По словам Асад, такое состояние иногда возникает при обезвоживании.

Головная боль

Недостаточное потребление жидкости может способствовать появлению головной боли. Но если она возвращается снова и снова, ограничиваться изменением питьевого режима не стоит.

Специалист советует выяснить причину повторяющихся болей с врачом.

Необычная усталость

В холодные месяцы снижение сил нередко объясняют коротким днем или большим количеством дел. Между тем иногда значение имеет и недостаток воды.

Асад напомнила, что необъяснимая усталость также может быть связана с анемией или нарушениями работы щитовидной железы. Такие жалобы требуют проверки.

Запор

На нехватку жидкости могут указывать твердый стул и его выделение небольшими плотными фрагментами. При этом на работу кишечника также влияют питание и физическая активность.

Если запор сохраняется, следует обратиться к врачу, а не считать недостаток воды единственным объяснением.

Почему зимой проще забыть о воде

По словам Асад, летом жара и потоотделение напоминают о необходимости пить. В холодное время года эти сигналы становятся менее заметными, поэтому за поступлением жидкости приходится следить осознаннее.

Врач рекомендует пить регулярно в течение дня, не откладывая весь объем на вечер. В качестве общего ориентира она называет шесть–восемь стаканов воды в сутки.

Чай и кофе тоже учитываются в потреблении жидкости. Дополнить рацион могут богатые водой продукты — например, огурцы, киви и арбуз.

Тем, кто забывает пить во время работы или учебы, Асад предлагает установить напоминания на телефоне. Короткая пауза позволит отвлечься от дел и сделать несколько глотков воды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.