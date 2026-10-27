Кожура может обмануть: зачем перед едой мыть бананы и ананасы

Диетолог Поляков: ананасы и бананы нужно мыть перед употреблением

Бананы и ананасы перед употреблением необходимо промывать. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

По его словам, во время перевозки фруктов из других стран на кожуре могут скапливаться пыль, грязь и производственные частицы. Кроме того, поверхность плодов иногда обрабатывают химическими веществами, которые помогают продлить срок их хранения.

Особенно важно мыть фрукты до того, как человек начнет их разрезать или очищать. Как пояснил специалист, при контакте ножа с кожурой загрязнения с поверхности могут попасть на мякоть. Поэтому даже если кожуру в пищу не употребляют, предварительная обработка плода остается необходимой.

При этом для мытья бананов и ананасов достаточно проточной воды. Использовать мыло или бытовые моющие средства специалисты не рекомендуют.

Есть и другие правила, которых стоит придерживаться. Мыть фрукты следует непосредственно перед употреблением, а перед их очисткой необходимо тщательно вымыть руки. Такой порядок позволяет снизить вероятность переноса загрязнений с поверхности плода на его мякоть.

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