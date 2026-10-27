Убил холод? Пропавшую девочку-подростка нашли мертвой в Красноярском крае

Пропавшую девочку-подростка нашли мертвой в Ачинске

Тело пропавшей 16-летней девушки нашли в красноярском городе Ачинск. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

По информации правоохранительных органов, 25 октября несовершеннолетняя покинула дом своего знакомого после этого перестала выходить на связь.

Через два дня ее нашли мертвой недалеко от проезда Авиаторов. Осмотр тела, следов насильственной смерти не выявил. По предварительным данным, подросток замерзла насмерть. Температура воздуха в Ачинске последние несколько дней держится в районе 0 градусов по Цельсию.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Издание NGS24.RU со ссылкой на источник близкий к поискам девушки, сообщил, что погибшая проживала отдельно от родителей. Ее родные живут в городе Назарово. Подросток же училась в Ачинске.

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