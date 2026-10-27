Может протекать бессимптомно: чем опасна и как передается лихорадка Зика

Иммунолог Коренева отметила, что лихорадка Зика может протекать бессимптомно

Лихорадка Зика может протекать бессимптомно. Об этом 5-tv.ru рассказала аллерголог-иммунолог Елена Коренева.

«У большинства заразившихся вирусом Зика симптомов вообще нет, а у заболевших инфекция обычно протекает легко. Чаще всего появляются сыпь, небольшое повышение температуры, боль в мышцах и суставах, головная боль и покраснение глаз», — уточнила медик.

Она также добавила, что даже если симптомы и проявляются, то их можно спутать с денге или чикугуньей. По внешним признакам их различить невозможно, точные данные способен показать лишь анализ. В зависимости от дня болезни проводится либо ПЦР, либо анализ крови на антитела. Но даже положительный результат на антитела — это еще не окончательный диагноз. Похожий результат может показать и денге.

Специфического лечения лихорадки Зика нет, отметила иммунолог. Как правило, врачи рекомендуют отдых, питье и прием парацетамола. А вот аспирин, ибупрофен и другие нестероидные препараты принимать не рекомендуется, пока медики полностью не исключат денге. Эти лекарства повышают риск кровотечения.

По словам Кореневой, недомогание при лихорадке Зика длится от двух дней до недели. Иногда симптомы вообще не проявляются. Но этот недуг более коварен, чем кажется. Если данной лихорадкой заболеет беременная женщина, то основные последствия скажутся на плоде, даже если у матери болезнь будет протекать легко. У ребенка могут появиться нарушения в развитии головного мозга, в том числе и микроцефалии (окружность черепа и головного мозга меньше возрастной нормы). Кроме того, лихорадка может спровоцировать прерывание беременности или преждевременные роды.

Да и у уже рожденных людей, как у взрослых, так и у детей, может появиться редкое неврологическое осложнение — синдром Гийена–Барре. При этом заболевании иммунная система ошибочно атакует нервную систему.

Основной источник заражения лихорадкой Зика — укусы инфицированных комаров рода Aedes. Кроме того, подхватить недуг можно и через половой контакт с зараженным человеком, даже если у него болезнь протекает бессимптомно, уточнила эксперт.

Поэтому те, кто вернулся из эндемичного региона с повышенной температурой тела и сыпью, должны незамедлительно обратиться к врачу.

«Завозной случай сам по себе еще не означает, что началась местная вспышка. Для передачи через комаров нужны переносчики и подходящие условия», — подчеркнула медик.

Но, по информации Кореневой, на побережье Черного моря находили комаров Aedes albopictus. То есть в России есть потенциальные переносчики лихорадки Зика. Однако их присутствие еще не доказывает местную передачу, заметила специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что шанс заразиться туберкулезом во время короткой поездки на общественном транспорте крайне низкий. Намного опаснее длительное время тесно взаимодействовать с человеком с этим недугом.

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