В России придумали, как снова платить смартфоном

В Россию возвращаются бесконтактные платежные инструменты, которые оказались недоступны из-за санкций! Спустя год после блокировок Apple и Google pay, банки вернут согражданам возможность платить смартфоном — причем сделают это так, что от самого гаджета ничего зависеть не будет.

То есть заблокировать эту систему извне — не получится. Приживется ли новый способ, узнал Игорь Балдин.

За последние годы все так привыкли к бесконтактной оплате, что только ортодокс невольно потянется к кошельку с банковской картой. Приложил телефон — и свободен. Лишь только санкции вернули старое-доброе: у владельцев «Айфонов» отключили функцию Apple-pay. Но на каждое действие есть противодействие — вновь доказали в российских банках.

«Платежный стикер дает возможность совершать оплату бесконтактно. В первую очередь такая технология нужна владельцам „Айфонов“, которые сейчас лишены такой возможности», — рассказала Полина Тризонова, руководитель пресс-службы Сбербанка.

Вот как выглядит этот платежный стикер — по сути тот же чип, что встроен в любую карту. Банки уже принимают на них предзаказы — достаточно оставить заявку на сайте. С первого февраля — начнут выдавать клиентам.

Бесконтактная оплата основана на работе NFC-меток — чипов. И это наше будущее. В США уже есть магазины без кассиров — считывающие устройства, ориентируясь на эти метки, сами снимают со счета покупателя столько, сколько нужно.

«Выходя из магазина, он проходит межу приемными антеннами, и антенны автоматически считывают те штрих-коды, которые есть на данных товарах», — рассказал Игорь Качалов, маркетолог.

Впрочем, у пластикового мира есть и оборотная сторона. Из-за ошибок при считывании карты или кьюар-кода оплата может не пройти, а деньги спишут. Как правило, они возвращаются, но не всегда.

«Мне предложили в магазине оплатить мою покупку кьюар-кодом. Собственно, я это и сделала. В магазин платеж долго не поступал. Деньги с моего счета списались, я обратилась с этой проблемой в банк, банк тоже мне ничем не смог помочь», — рассказала Олеся Майкова, пострадавшая.

Впрочем, такие ошибки случаются нечасто, и не зависят от формы оплаты — будь то карта, кьюар или чип.

«Платежные стикеры практически не отличаются от банковской карты. За одним исключением: банковскую карту мы никуда не наклеиваем. А стикер можно наклеить на любой предмет, и пользоваться им как заменой банковской карты», — рассказал Эльдар Муртазин, эксперт по кибербезопасности.

Стикеры с NFC-метками, которые у нас только планируют выпустить, работают в большинстве европейских стран. Принцип прост: клей куда хочешь — хоть на манжеты, хоть на гитарный гриф, и плати.

Однако даже в ЕС ими пользуются меньше 1% клиентов. Насколько популярны будут эти платежные стикеры у нас — большой вопрос. Братство кольца, например, в России не прижилось. Такими сейчас расплачиваются единицы. Хотя рекламная компания была вполне себе.

Еще один вопрос, которым задаются пользователи: чем новый платежный стикер принципиально отличается вот от этого: банковской карты в чехле телефона.