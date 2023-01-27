Церемония на Пискаревском кладбище в память о жертвах блокады Ленинграда: прямая трансляция

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 120

По традиции церемония проходит на Пискаревском кладбище, где похоронено свыше 500 тысяч ленинградцев.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Траурная церемония в память защитников и жителей блокадного Ленинграда проходит на Пискаревском кладбище.

Место события выбрано неслучайно — именно здесь в годы Великой Отечественной появились первые братские могилы воинов и жителей блокадного города. За 900 дней, что Ленинград находился в оккупации фашистов, на него было сброшено более 107 тысяч авиабомб, выпущено почти 150 тысяч снарядов. Только военные потери за тот период составили свыше 467 тысяч человек, среди мирных жителей — свыше 658 тысяч. Большинство из них нашли последнее пристанище на мемориальном некрополе под Петербургом. Самом большом в мире.

В эти минуты память о жертвах кровавой трагедии пришли почтить ветераны войны, обычные жители, а также представители федеральной и региональной власти. В их числе — председатель Совета Федерации страны Валентина Матвиенко, а также полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Северной столицы Александр Беглов. Также в числе почетных гостей предатель Конституционного суда страны Валерий Зорькин и председатель законодательного собрания города Александр Бельский.

Церемония проходит под звуки оркестра под перед монументом «Родина-мать». Сопровождают гостей почетный караул и знаменная группа. По традиции, собравшиеся почтили память бойцов и мирных жителей минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Военная блокада города Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. На этот период немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. 12 — 30 января 1943 года была проведена операция «Искра». Она стала переломным моментом в битве за Ленинград. Все южное побережье Ладожского озера было очищено от противника, инициатива ведения боевых действий на этом направлении перешла к Красной Армии. 18 января 1943 года стало Днем прорыва блокады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге открылась выставка, посвященная работе медиков в блокадном Ленинграде.

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