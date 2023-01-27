Евгений Стычкин бегал без штанов перед смотрительницами музея

Об этом инциденте актер рассказал во время эфира на драйв-шоу «Поехали».

Во время съемок фильма о приключениях сыщика Эраста Фандорина в альтернативной России Стычкин случайно пробежался без штанов перед посетителями Мраморного дворца в Санкт-Петербурге. Актер рассказал об этом ведущим драйв-шоу на «Авторадио» Денису Курочкину и Ивану Броневому.

Как сообщает издание dni.ru, актеру срочно нужно было переодеться, времени, чтобы добежать до раздевалки не было, поэтому Стычкину пришлось срочно искать другое место, где сменить костюм.

И только после того, как актер снял штаны, он понял, что он находится в Мраморном дворце, где его встречают удивленные дамы.

«Сначала меня смутила одна очаровательная пожилая дама, которая на меня внимательно смотрела. По ее виду я понял, что это служительница музея. Рядом с ней стояли еще люди. И это была не массовка, не наша группа, а какая-то экскурсия… Судя по всему, они получили чуть больше, чем заплатили», — рассказал Евгений.

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Евгений Стычкин сыграл в экранизации романа Бориса Акунина, придуманного для кино персонажа — премьер-министра Дмитрия Орлова, который уже является героем социальных сетей еще до премьеры ленты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Евгений Стычкин не хочет снимать жену в своих проектах.