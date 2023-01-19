Стычкин об алкоголизме: «Он мне очень помогает!»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 39

Актер Евгений Стычкин признался в алкоголизме

Стычкин об алкоголизме: «Он мне очень помогает!»

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Знаменитость подробно описал уместные сочетания напитков и закусок при застолье.

Актер Евгений Стычкин признался в алкоголизме, пишет dni.ru. Мужчине 48 лет, однако он прекрасно выглядит, несмотря на старящую его бороду.

«Это и постоянное занятие спортом, и алкоголизм, он мне очень помогает! Ведь если много выпивать, диета формируется сама собой», — смеясь заявил знаменитость в интервью.

По словам режиссера, при употреблении водки в основном под закуску идут котлеты, соленые грибы и малосольные огурцы. Когда речь идет о пиве, тут преобладают ребрышки, а если о винах, то имеет значение красное оно или белое, есть можно почти все, что душе угодно.

По утверждению наркологов, при алкоголизме организм испытывает дефицит минералов и витаминов, поэтому рацион должен быть нацелен на их восполнение, а также очищение от токсинов, попадающих со спиртными напитками.

Стоит употреблять молочку и кисломолочные продукты, включая каши (в особенности рисовую) мед и его субпродукты, лавровый лист, чеснок, бруснику, клюкву, абрикосы. Стычкин вполне может пересмотреть диету, совместив приятное с полезным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Евгений Стычкин отказывается снимать жену в своих проектах.

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