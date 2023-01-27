Бывший схиигумен Сергий признан виновным в возбуждении ненависти и вражды

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22

Московский суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к семи годам колонии общего режима

Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; 5-tv.ru

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Теперь монах и его союзник отсидят реальный срок в тюрьме.

Бывший схиигумен Сергий и его последователь признаны виновными в совершении преступления экстремистской направленности в Москве. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры из зала суда. На них видно приговоренных Николая Романова (бывшего схиигумена Сергия) и его сторонника Всеволода Могучева.

Оба гражданина признаны виновными по статье — 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, совершенные публично, организованной группой — Прим. ред.)

Как установило следствие, с 25 декабря 2019 года по 18 июля 2020 года Могучев и Романов распространяли в интернете видеоматериалы, где Николай делал заявления, направленные на разжигание ненависти и вражды в отношении евреев, иудеев, мусульман и католиков. Суд приговорил Романова к семи годам заключения под стражу, а Могучева — к пяти годам отбывания в исправительной колонии общего режима.

Ранее бывший схиигумен Сергий был судим за убийство и нападение, он отсидел 13 лет в тюрьме и вышел в конце 1990 года. В позапрошлом году его признали виновным в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, самоуправстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд приговорил «пермского стрелка» к пожизненному лишению свободы.

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