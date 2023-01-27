Легендарный российский самбист Александр Пушница умер от рака

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

У мужчины было онкологическое заболевание.

Легендарный российский самбист Александр Пушница умер от рака

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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На 74-м году жизни скончался трехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион СССР по самбо Александр Пушница. Об этом сообщает Федерация самбо и дзюдо Омской области.

Оказалось, что у спортсмена было онкологическое заболевание, с которым он боролся долгое время. Время и место прощания с ним также пока не известны.

Мэр города Омска Сергей Шелест уже выразил свои соболезнования.

«Ушел из жизни непревзойденный чемпион по самбо, замечательный, добрый человек — Александр Михайлович Пушница. Нам всем еще предстоит осознать, какая это потеря. Искренние соболезнования родным, друзьям и воспитанникам», — написал он.

Александр Пушница — заслуженный мастер спорта и чемпион СССР, который побеждал на трех чемпионатах мира, два раза становился обладателем Кубка мира и выигрывал чемпионат Европы два раза.

До этого самбист занимал пост заместителя председателя Федерации самбо Омской области. Более, того он является почетным гражданином региона.

У Александра остались две дочери Мария и Алиса. Обе также занимаются спортом — акробатикой и аэробикой.

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